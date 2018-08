DEM e PSDB fecham aliança em Brasília com Fraga candidato ao Buriti

Com a aliança, Izalci Lucas desistiu da candidatura ao governo e vai disputar o Senado

Durante convenção realizada neste domingo (5), o PSDB desistiu de lançar a candidatura do deputado federal Izalci Lucas para o governo do Distrito Federal. O tucano irá agora disputar uma vaga no Senado.

Além de lançar Izalci ao Senado, o PSDB confirmou que irá apoiar ao candidatura de Alberto Fraga (DEM) na disputado pelo Buriti. Uma das pré-candidaturas mais consistentes desde o início das pré-campanhas, Izalci viu o apoio a seu nome se dissolver logo após a desistência de Jofran Frejat (PR). Horas depois do republicano anunciar sua desistência, Izalci acabou tendo siglas que apoiavam a sua candidatura próprias migradas para outros candidatos. A alainça ainda tem o PR e o DC.



Um dos dissidentes foi Rogério Rosso (PSD), que conseguiu o apoio de várias siglas que apoiavam Jofran Frejat e ainda levou outras que davam apoio à Izalci Lucas. Com os apoios, Rosso será candidato ao governo do Distrito Federal.



"Eu estaria muito pronto para governar o DF, porém para ser governador precisa de muitas alianças. Simplesmente eu vi outros partidos fechando alianças sem se preocupar com o DF, então eu decidi fechar com o Fraga que é um homem que pode dar continuidade ao projeto que eu idealizei e ele hoje tem o apoio necessário para seguir candidato", disse Izalci .

Sem Freja, o DEM viu a oportunidade de lançar candidatura O partido era da coligação de Izalci, porém em acordões defiram que Alberto Fraga teria mais força na corrida eleitoral e agora, recebem o apoio dos tucanos.



"Eu acredito que o Izalci está até mais preparado que eu, ele estudou toda essa capital, mas o jogo político às vezes independe do preparo do candidato. Então eu digo que se eu for eleito governador e Izalci senador eu sei que estarei do lado de uma pessoa muito competente. Eu tinha muitas dúvidas em ser candidato , mas depois da convenção de ontem (DEM) e hoje a do PSDB tenho a certeza que temos o melhor plano de governo", afirmou.