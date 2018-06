Delegado vai assumir subsecretaria do sistema penitenciário

Mudanças ocorreram após vistoria na cela onde está o ex-senador Luiz Estevão

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal anunciou o nome do delegado de Polícia Civil Celso Wagner Lima para assumir o cargo de subsecretário do Sistema Penitenciário.



O cargo estava vago desde ontem (18), quando o diretor do Centro de Detenção Provisória da Papuda (CDP), José Mundim Júnior, e o subsecretário do Sistema Penitenciário, Osmar Mendonça de Souza, foram afastados. A medida ocorreu após vistoria nas celas que abrigam o ex-senador Luiz Estevão e o ex-ministro da Articulação Política do governo Michel Temer Geddel Vieira Lima, na Penitenciária da Papuda. Eles dividem alojamentos com outros presos, os agentes encontraram uma série de irregularidades.



Na cela de Estevão, havia, entre outros itens, tesoura e cinco mini pen drives. De acordo com a Polícia Civil, durante as buscas, o ex-senador tentou se livrar de um pendrive jogando o dispositivo na privada. O aparelho foi recuperado e passará por perícia. Do espaço ocupado por Geddel, foram apreendidos chocolates e macarrão importados, além de anotações.



Já na cela onde está o ex-ministro José Dirceu, a polícia apreendeu um caderno em que há anotações que sugerem que Dirceu pediria "permissão" a Luiz Estevão para receber visitas fora do horário permitido na Papuda.