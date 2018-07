Por verba, Mauá vai aumentar impostos

Medida tenta justificar o decreto de calamidade pública decretado pela administração

A Prefeitura de Mauá informou ontem que vai aumentar impostos e cobrar devedores para tentar aumentar a arrecadação.



A medida também prevê economia de R$ 58 milhões no Paço. O objetivo, de acordo com a administração, é que os impostos possibilitem arrecadar cerca de R$ 50 milhões.



Sem as medidas, o déficit da cidade pode chegar a R$ 146 milhões até dezembro deste ano.

Na semana passada, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública. O documento recomenda que as secretarias e autarquias façam contenção de gastos, cortes de contratos e despesas.



A Prefeitura de Mauá disse ainda que trabalha em outras frentes para melhorar a situação financeira da cidade como corte de gratificações, horas extras e bonificações e redução da dívida ativa por meio de protestos.



A cidade é comandada pela vice-prefeita Alaíde Damo (MDB), que assumiu a gestão depois que o prefeito Átila Jacomussi (PSB) foi preso por envolvimento na chamada "máfia da merenda".