Defesa recorre a Temer para tirar Cabral de Bangu 8

Após sofrer punição e ficar em cela isolada, ex-governador pede para ficar em sala de Estado-Maior de algum batalhão da PM

A defesa do ex-governador Sérgio Cabral recorreu ao presidente Michel Temer, com um recurso hierárquico administrativo, para tentar uma transferência do Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu 8) para uma sala de Estado-Maior de algum batalhão da Polícia Militar do Rio. O político está preso desde novembro de 2016 e, na última semana, foi colocado em cela isolada durante um dia, após ter supostamente desrespeitado o promotor André Guilherme.



O pedido foi feito na última sexta (27) e usa como base argumentativa o fato de que tanto o ex-presidente Lula, quanto o ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo usufruem do mesmo benefício. O primeiro está detido em uma sala da Polícia Federal de Curitiba. O segundo, em um quartel do Corpo de Bombeiros. Para a defesa de Cabral, por ser ex-governador, o político teria direito ao tratamento especial.



O pedido foi inicialmente feito ao interventor federal na segurança pública do Rio, o general Braga Netto, que negou a solicitação de acomodar Cabral. A defesa, então, recorreu a Temer. O recurso hierárquico entende que o general é subordinado ao presidente.