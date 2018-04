Defesa de garçom atropelado por égua estuda acionar Justiça

Damião Amaral de Carvalho, de 59 anos, teve morte cerebral confirmada, após ser atingido por cavalo que fugiu do Jockey, dia 11

A defesa do garçom Damião Amaral de Carvalho, de 59 anos, que teve morte cerebral confirmada após ser atropelado por uma égua que fugiu do Jockey, no último dia 11, pensa em entrar na Justiça contra o clube por omissão de socorro. Ao todo, três advogados dão suporte, a princípio gratuito, aos familiares da vítima, que reclamam de demora no atendimento.



Com o nome Mary Happy, a égua, que acabou sacrificado pelos veterinários após sofrer traumatismo craniano e não apresentar resposta a estímulos, havia fugido durante um passeio com seu tratador pelas instalações do Jockey, em um treinamento. O animal era manso, de acordo com os veterinários, mas ficava estressado quando era colocado no ponto de partida nas corridas hípicas.



Em um primeiro momento, o animal colidiu com o garçom, que dirigia uma motocicleta. Damião sofreu fratura na mandíbula. Desacordado, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Assustada, a égua ainda foi atropelada por um veículo na avenida Borges de Medeiros. Já perto do túnel Rebouças, por volta das 16h20, foi atingida pela terceira e última vez, quando caiu. Lá mesmo, o animal recebeu atendimento médico veterinário.