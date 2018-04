Defesa Civil interdita Casa da Mulher Brasileira

Órgão alega que estrutura apresenta riscos de desabamento; atendimentos foram suspensos

A Defesa Civil do Distrito Federal interditou nesta sexta-feira (13) a Casa da Mulher Brasileira, em Brasília. A decisão foi tomada após uma recomendação da empresa Fundações e Recuperação de Estruturas (Fundex), contratada pelo Banco do Brasil para verificar os problemas estruturais do prédio – o banco é responsável pela gestão de recursos e obras no espaço.



O local que oferece acolhimento, apoio psicossocial, promoção de autonomia econômica, cuidado de crianças, alojamento de passagem e central de transportes irá suspender todos esses serviços. O fechamento será por tempo indeterminado.



Por meio de nota, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, responsável pela coordenação do local, informou que, enquanto o espaço estiver interditado, vítimas de violência devem recorrer à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na 204/205 Sul, para registrar ocorrência de agressão.



A Casa da Mulher Brasileira foi criada para prestar atendimento humanizado ao público feminino. O mesmo espaço integra serviços especializados para quem sofreu algum tipo de violência.



A unidade tinha sido construída pelo governo federal, ainda na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), e custou R$ 8 milhões aos cofres públicos. Inaugurada em 2015, à época, foi a segunda unidade do país aberta para acolher a população feminina em situação de vulnerabilidade.



A Casa de Brasília tem 3,5 mil metros quadrados de área construída, além de capacidade para atender até 250 pessoas por dia.