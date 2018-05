Defensoria recorre a comissão internacional por situação grave da saúde no Rio

Comissão Internamericana de Direitos Humanos foi acionada, após estudo mostrar que três pessoas morrem por dia, em média, por falta de leitos

A situação degradante e desumana pela qual passam os pacientes que precisam recorrer a uma internação em um leito de terapia intensiva no Estado, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), foi objeto de uma denúncia aberta pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro junto à CIDH (Comissão Internamericana de Direitos Humanos). No documento, protocolado no início da semana, o órgão Estadual cita um estudopróprio que mostra que, por dia, morrem em média três pessoas a espera de atendimento adequado em hospitais do Rio – só em casos levados ao Poder Judiciário pela Defensoria, em atuação junto ao Plantão Noturno.



"É um estudo que a Defensoria tem feito desde 2012, que observou um déficit de leitos de terapia intensiva no Estado. A situação se agravou principalmente com o fechamento de leitos nos últimos meses. Já existe uma ação civil pública sobre isso que circula desde 2011. Há também outra, na esfera da Justiça Federal, que busca ainda a regulação unificada, ou seja, a fila única dos pacientes, que é uma medida que não foi implementada", explica Raphaela Jahara, coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva, em entrevista ao Destak.



Ela ainda completa: "A situação é muito grave. Tão grave que nós recorremos à Comissão Internamericana de Direitos Humanos, a qual só se recorre quando se comprova que todas as atitudes e meios para que a situação fosse resolvida se esgotaram. A Defensoria só recorreu realmente porque não há mais meios de resolver essa questão internamente, seja através de demandas coletivas e individuais ou de medidas indenizatórias para famílias que perderam parentes pela falta de leitos".



O texto do documento enviado à CIDH cita o "tratamento cruel, desumano e degradante" conferido aos que necessitam com urgência. A Defensoria ainda destaca a responsabilidade das autoridades federais, Estaduais e municipais sobre a vida de cada um dos pacientes, tidos como "vítimas", "sob a guarda e a proteção direta do Estado".



"A questão do déficit de leitos de unidade intensiva está intimamente ligada à falta de recusos na saúde como um todo. São recursos que deveriam ser investidos em atenção básica, para que as pessoas ficassem menos doentes e a situação não chegasse a esse ponto", afirma a defensora Raphaela Jahara.



Além dela, a denúncia ainda é assinada pelo defensor público geral, André Castro, e pelos defensores Thaisa Guerreiro, Samantha Oliveira, Daniela Consídera e Fabio Amado. O documento ainda não tem data para ser analisado pela CIDH.



No Brasil, segundo a Defensoria Pública, há pelo menos um caso de denúncia internacional que resultou na adoção de políticas públicas: a Lei Maria da Penha, contra a violência doméstica e de gênero, sancionada em 2006, oito anos após o caso ter sido levado à CIDH.