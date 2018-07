Defensoria Pública do DF lança edital para contratação de estagiários

Serão mais de 400 vagas para estudantes de nível fundamental, médio e superior

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou edital para contratação de 440 estagiários para a instituição. São ofertadas vagas de ensino fundamental, médio e superior.



As inscrições serão gratuitas e estarão abertas a partir desta sexta-feira (27), até o dia 12 de agosto. Os interessados deverão se inscrever pelo site: www.ciee.org.br.



De acordo com o edital, o estágio tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A carga horária é de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias. A cada 12 meses de serviço, o estagiário terá 30 dias de recesso remunerado.



Os candidatos aprovados para estágio de nível superior receberão bolsa no valor mensal de R$ 900 e auxílio-transporte de R$ 10 por dia trabalhado. Já os de nível médio terão direito à bolsa no valor de R$ 480, além dos R$ 10 de auxílio transporte por dia trabalhado. As oportunidades são para atuação nos diversos Núcleos e demais órgãos da DPDF.