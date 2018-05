Decisão da Justiça que manteve travestis em presídio masculino 'causa indignação', diz entidade

Grupo já prepara recurso junto ao Conselho de Direitos Humanos; 11 detentos tiveram o pedido negado

A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal(TJDFT), que negou a transferência de 11 mulheres que se declaram transexuais ou travestis do Complexo Penitenciário da Papuda para o presídio feminino do DF, a Colmeia causou indignação entre representantes ligados ao grupo. Um recurso já está sendo preparado junto ao Conselho de Direitos Humanos do Distrito Federal, órgão ligado ao governo local.





O recurso será puxado pela Presidente da União Libertária de Travestis e Mulheres Transexuais(ULTRA), Melissa Massayuri, que escondeu seu descontentamento com a decisão do Tribunal.



"A decisão da juíza foi baseada em estereótipos, que reforça que mulheres trans e travestis não são mulheres. A decisão dela não foi baseada em evidências, pois casos de agressão por parte de trans e travestis não ocorre dentro dos presídios", comentou.



A decisão foi determinada pela juíza da Vara de Execuções Penais do DF, Leira Cury julgou, que considerou improcedente pedido formulado pelas defesas das presas provisórias. A magistrada declarou que as mesmas estão alocadas em celas separadas aos demais presos e tem horários diferente para banho de sol. Por esta e outras razões a juíza garantiu que as detentas estão tendo acesso a todos os seus direitos, não havendo, portanto, motivos para esta mudança. A juíza ainda apontou a possibilidade de agressão física e sexual pelas trans sobre as outras presas, por não terem feito a mudança de sexo.



A defesa das detentas alegou no pedido de transferência que a unidade prisional em que se encontram não lhes preserva, por inteiro, a dignidade inerente às identidades de gênero. O pedido foi realizado tendo como referência a decisão do ministro do STF , Luis Roberto Barroso, que teria determinado a transferência de duas travestis alocadas em cela masculina no estado de São Paulo para "estabelecimento prisional compatível com a orientação sexual". dentro dos presídios", comentou.