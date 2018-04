De volta ao Rio de Janeiro, Cabral é encaminhado a Bangu 8

Após autorização do STF para sua volta, ex-governador desembarca em sua cidade natal e vai para o complexo penitenciário de Gericinó

O ex-governador Sérgio Cabral chegou na noite desta quarta-feira (11), por volta das 20h, ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro e foi encaminhado à Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, popularmente conhecida como Bangu 8. Cabral teve sua volta à cidade autorizada pela segunda turma do STF na última terça-feira.



Em nota divulgada pela Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro), o ex-governador deixou a unidade prisional de Curitiba, onde estava preso havia mais de três meses, por volta das 15h. Por volta das 19h, a Seap informou que Cabral seria levado a Bangu 8, diferente do qua havia sido informado num primeiro momento, de que ele iria para a penitenciária de Benfica.



Preso em setembro de 2016, condenado na Lava Jato a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o ex-governador foi transferido para Curitiba em janeiro deste ano, após denúncias de que ele estava recebendo regalias na penitenciária de Benfica.