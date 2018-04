David Uip assume direção da FMABC

Após deixar a Secretaria Estadual de Saúde, médico diz que se dedicará a carreira acadêmica

O médico infectologista David Uip assumiu a cadeira de diretor-geral da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC). Ele deixou nesta segunda-feira (16) o comando da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, após quase cinco anos no cargo.



O médico vai substituir Adilson Casemiro Pires, que chefiava a instituição do ABC. Uip sai da pasta depois que Geraldo Alckmin (PSDB), seu aliado político, abriu mão do cargo de governador para disputar a vaga de Presidente da República nas eleições de outubro deste ano.



No lugar do tucano, assumiu o vice Márcio França (PSB), que entre as mudanças no primeiro escalão, nomeou para a vaga de secretário de Saúde Marco Antonio Zago, também médico e ex-reitor da USP (Universidade de São Paulo).



"Agora, retomo a vida acadêmica, como diretor-geral da Faculdade de Medicina do ABC, onde me formei, e continuarei atendendo aos meus pacientes. Cuidar de gente é o que sei e gosto de fazer", disse Uip em carta de despedida da Secretaria Estadual da Saúde.



David Uip se formou na segunda turma de Medicina da FMABC, em 1975. Em 2001 chegou a atuar como professor. Agora, o médico terá a função de fazer a reformulação na instituição, que recebeu aval do MEC (Ministério da Educação) para transformar-se em centro universitário, e assim, contar com reitor.