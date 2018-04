Datafolha: 73% dos moradores do Rio querem deixar a cidade por medo da violência

Pesquisa ainda mostra que um terço dos cariocas já esteve em meio a um tiroteio e que 92% temem morrer por bala perdida, em um fogo cruzado ou em um assalto

Uma pesquisa Datafolha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre a segurança pública do Rio de Janeiro mostra que 73% dos moradores querem deixar a cidade por medo da violência. O estudo ainda revela que um em cada três cariocas já esteve em meio a um tiroteio pelo menos uma vez, nos últimos 12 meses. Além disso, 8% foram atingidos ou tiveram um parente atingido por bala perdida, no mesmo período.



A pesquisa, divulgada nesta segunda (2), foi feita com 1.012 moradores do Rio, com 16 anos ou mais, nos dias 21 e 22 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais.



Mesmo com o Estado sob intervenção federal na segurança pública desde 13 de fevereiro, 92% dos entrevistados pelo instituto contaram ter medo de se ferir ou morrer por bala perdida, em um fogo cruzado entre criminosos e policais ou durante uma tentativa de assalto. Além disso, 89% ainda relataram medo de ter objetos de valor roubados durante um assalto e 84% disseram temer ter sua residência invadida ou arrombada. Ser vítima de fraude e perder muito dinheiro ainda é o temor de 85% dos consultados pela pesquisa.



O estudo ainda separou pessoas que moram em comunidades e pessoas que moram fora de comunidades e constatou que os que residem em favelas têm mais medo de serem vítimas de violência pelas polícias militar (78%) e civil (71%) ou de terem filhos presos injustamente (81%), em relação aos que residem foram de favelas, cujos percentuais caem para 66%, 56% e 73%, respetivamente).