Cursos gratuitos em Olinda abrem inscrições na segunda

O projeto Qualifica Olinda, promovido pela Prefeitura do município, oferece 200 vagas para cursos gratuitos de capacitação destinados aos jovens de 14 a 29 anos. As inscrições têm início nesta segunda-feira (21) e podem ser feitas na Casa das Juventudes, no CAIC de Peixinhos, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

São diversos cursos, como Administração do Tempo, Autoconfiança, Imagem Profissional, Atendimento ao Cliente, Currículo sem segredo, entre outros. Outras informações através do telefone 81.3305-1098.