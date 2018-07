Cultura de rua toma conta do Recife no Festival R.U.A.

A Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer realiza neste domingo (29) o Festival R.U.A.- Recife Urbana Arte. O evento acontece no Recife Antigo, Centro, e é a culminância do Colorindo o Recife, projeto iniciado em 2013 que, em 2017, tornou-se política pública municipal de incentivo à arte urbana nos espaços públicos da cidade.





Na Rua da Moeda, haverá apresentações de break dance com Okado do Canal, da coletânea Ato Periférico, premiada em Londres no Festival Freedom Creativity Prize. No Boulevard Rio Branco haverá painéis grafitados que receberão intervenções de video mapping (projeções que dão movimentos aos desenhos).



A arte de rua estará presente em outras linguagens, como a dança contemporânea do espetáculo Diário das Frutas, apresentações de tecido aéreo com a Cia de Acrobacia Aérea Penduricalho de Camila Gatis, números de Mágica com Wally Garret, Dança de Stileto (com salto alto), performances de Estátuas Vivas, DJ KL Jay (do grupo Racionais MCs), Romero Ferro, entre outros. A programação conta também com uma arena de cerveja artesanal com oito cervejarias pernambucanas.



Na Marquês de Olinda, terá pólo esportivo, com quadra de showball (modalidade do futebol), uma pista de skate/patins e estrutura para oficina de Slackline, além das intervenções de Parkour. O RUA tem também uma progra,ação especial para as crianças.



No palco principal, Tio Bruninho faz apresentação das 15h30 às 16h30. Já o polo infantil, que também ficará na Marques de Olinda, vai funcionar das 9h às 18h, com brinquedos infláveis, oficina de pintura corporal, oficina de Slime e outras atividades recreativas.

O R.U.A. foi adiado devido à paralisação dos caminhoneiros, e chega agora para transformar o Recife Antigo em uma grande galeria de arte, música, dança, esportes, cinema ao ar livre e várias outras atividades, das 9h às 21h, com artistas de vários locais do Brasil.A avenida Barbosa Lima ganhará um painel de cerca de 300 metros quadrados grafitado com efeitos em 3D e terá exposição do Colorindo o Recife, com placas dos 27 espaços públicos com grafitagens que já foram finalizadas, mostrando o resultado do projeto.