CTTU realiza intervenção viária na Zona Oeste

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) do Recife implanta nova intervenção viária na Zona Oeste da cidade. A ação consiste na mudança de circulação e ordenamento de estacionamento em algumas ruas da UR-7, no bairro da Várzea.



As ações têm o objetivo de melhorar circulação dos veículos, sobretudo a do transporte público, bem como garantir a segurança viária de pedestres e condutores. Cerca de 4.300 passageiros são atendidos por dia pelas linhas UR-07, Loteamento Santos Cosme e Damião (Bacurau) e Jardim Teresópolis/TI Caxangá. As mudanças começam a valer já nesta terça-feira (26).



Com a mudança, o entorno da praça São Benedito Pereira dos Santos, onde está localizado o terminal de ônibus da UR-7, passa a ter sentido único de circulação. A intervenção ainda conta com ordenamento de estacionamento. Além do entorno da praça, não será permitido o estacionamento no lado direito das ruas Vale do Siriji, Tâmbia e Caburaí, e do lado esquerdo da rua Roraima para os condutores oriundos da avenida Caxangá.

Para regulamentar as ações, a CTTU também vai realizar a manutenção de sinalização vertical e horizontal nas vias. Ao todo, serão implantadas 96 placas de trânsito e requalificadas cinco faixas de pedestre. Além disso, quatro instituições de ensino localizadas na área receberão sinalização adequada para garantir a segurança na travessia dos estudantes.