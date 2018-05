CTTU realiza intervenção viária na Zona Norte

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) do Recife está realizando intervenções viárias na Zona Norte da cidade. As ações consistem na mudança de circulação na rua Nossa Senhora da Pompéia, no bairro da Encruzilhada, a partir deste sábado (12), e na manutenção de sinalização vertical e horizontal nos bairros de Campo Grande e Morro da Conceição, que será concluída até o fim desta semana. Ao todo, serão implantadas 194 placas de trânsito e requalificadas 34 faixas de pedestre.





A intervenção que passa a valer a partir de sábado (12), acontece no bairro da Encruzilhada. Com a medida, a rua Nossa Senhora da Pompeia, que é mão dupla, torna-se mão única em direção à rua Fernando César. Além disso, o estacionamento na via passa a ser proibido do lado esquerdo. O objetivo é melhorar a mobilidade no local e promover mais segurança viária na circulação.Já a manutenção da sinalização viária será concluída até o fim desta semana e contemplará o Largo Dom Luiz, a rua Itaguatiara e a praça da Conceição, no Morro da Conceição, onde serão instaladas 56 placas e pintadas seis faixas de pedestres. No bairro de Campo Grande, serão contempladas as ruas Marques de Baipendi, Odorico Mendes, Prudente de Morais e a Avenida Jerônimo Vilela, onde serão implantadas 138 placas de trânsito e 28 faixas de pedestres serão pintadas.