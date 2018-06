CTTU promove mudança na circulação na Zona Oeste

Ação consiste no ordenamento de estacionamento e na manutenção da sinalização em diversas vias localizadas nos bairros de Areias e Caçote

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) vai realizar nova intervenção viária na Zona Oeste da cidade a partir deste sábado (16). Dessa vez, a ação consiste no ordenamento de estacionamento e na manutenção da sinalização em diversas vias localizadas nos bairros de Areias e Caçote, como avenida Tapajós, avenida Capitão Gregório de Caldas e rua Aurora Caçote, onde também haverá em mudança de circulação. Além de garantir a segurança viária dos pedestres, a ação vai beneficiar as três linhas de ônibus que circulam pelas áreas.



A principal mudança será a eliminação do sentido duplo de circulação no trecho da rua Aurora Caçote compreendido entre a avenida Capitão Gregório de Caldas e rua Guaraci. Agora, o local passa a ser mão única em direção à rua Cambucá. Não será mais permitido aos condutores oriundos da Gregório de Caldas girar à esquerda na Aurora Caçote.



A medida elimina um conflito na intercessão entre a rua Aurora Caçote e a avenida Capitão Gregório de Caldas. Além disso, para reforçar o objetivo da ação, um semáforo ocasional de pedestre foi instalado na área no início do mês de maio, garantindo uma travessia ainda mais segura.



A intervenção também consiste no ordenamento do estacionamento de dois trechos da rua Aurora Caçote. Entre a avenida Recife e a rua Guaraci, onde a circulação permanece mão dupla, o estacionamento passa a ser proibido dos dois lados. Já entre a rua Guaraci e a avenida Capitão Gregório de Caldas, o estacionamento passa a ser proibido apenas do lado direito.



O disciplinamento de estacionamento ainda contempla a avenida Tapajós, que passa a ser proibido em todo o lado direito da via, sentido rua Parente Viana. A ação inclui também a manutenção da sinalização nessa via e na rua Doutor Gil Rodrigues dos Santos, que vão receber sinalização horizontal e vertical.



Para regulamentar a ação, a CTTU vai realizar a manutenção de toda sinalização vertical e horizontal das vias, incluindo 140 placas de sinalização e faixas de pedestres. Além disso, equipes de orientadores e agentes de trânsito serão destacadas para os locais durante os primeiros dias de implantação para auxiliar os condutores e pedestres sobre a nova circulação na rua Aurora Caçote.