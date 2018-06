CTTU passa a agendar recurso de multa pela internet

É necessário ainda anexar as cópias autenticadas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de ambos, da CRLV do veículo e do comprovante de residência do condutor infrator. Na falta de indicação, assume-se que o condutor infrator é o proprietário do veículo. Caso o responsável seja pessoa jurídica, é necessário anexar também cópias autenticadas do Contrato Social, CNPJ, Identidade e CPF do responsável pela empresa, ou outro documento que comprove a representação.



Entre os documentos necessários para se recorrer da multa estão o formulário padrão, cópia da notificação de autuação, notificação da penalidade quando for o caso ou auto de infração ou documento que conste a placa e o número do auto de infração de trânsito; original e cópia da CNH ou outro documento de identificação que comprove a assinatura do requerente e, quando pessoa jurídica, documento comprando a representação; original e cópia da CRLV; original e cópia do comprovante de residência e procuração com firma reconhecida, quando for o caso.

Com o intuito de garantir mais praticidade à população, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) do Recife passa a agendar o atendimento ao condutor que desejar recorrer de multas de trânsito aplicadas na capital. Dessa forma, quem for notificado e não concordar com a aplicação da penalidade, poderá programar o dia de apresentar o recurso para defesa contra infrações pelo site cttu.recife.pe.gov.br . Apesar de ter sido divulgado nesta terça-feira (19), o serviço online, desenvolvido em parceria com a Empresa Municipal de Informática (Emprel), entra em vigor a partir do dia 2 de julho.Para agendar o atendimento, o condutor deverá acessar o site da Autarquia e clicar no banner "Agendamento Recurso de Infração", localizado à direita da tela. Só será permitido dar entrada em apenas um recurso de infração por cada agendamento. O formulário padrão, que deverá ser preenchido pelo condutor, também está disponível no site. A confirmação do agendamento será encaminhada ao e-mail cadastrado pelo condutor.O proprietário do veículo deve estar atento ao prazo limite constante na notificação da autuação para recorrer da multa. Caso o proprietário do veículo não seja o motorista infrator, é necessário indicar o responsável. Após agendar o atendimento, o proprietário deverá se encaminhar à sede da CTTU com o formulário padrão fornecido pelo órgão já preenchido, além dos dados do condutor que cometeu a infração e a assinatura de ambos (a do proprietário do veículo e a do condutor infrator).