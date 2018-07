CTTU implanta novos equipamentos de fiscalização eletrônica

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) está implantando cinco novos equipamentos de fiscalização eletrônica na cidade. Os aparelhos estão sendo instalados na Avenida Dom João VI, em Boa Viagem; nos dois sentidos da Avenida Beberibe, no bairro do Fundão; Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no Prado; e na Avenida Cônego Barata, no bairro da Tamarineira.





Os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados no Recife que notificam excesso de velocidade funcionam todos os dias, das 6h às 22h. As infrações variam de acordo com a velocidade com que o condutor ultrapassa o equipamento.



Os locais ainda vão receber toda a sinalização viária, conforme exigência do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A notificação pode ser média, R$ 130,16, ou gravíssima vezes três, R$ 880,41, além dos pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os dispositivos irão notificar o excesso de velocidade e só passam a operar após instalação de toda a sinalização de regulamentação. Conforme o processo for concluído, um novo anúncio será feito para informar aos cidadãos quando os equipamentos passarão a funcionar em caráter educativo, de acordo com a CTTU.Para identificar os locais beneficiados, equipes técnicas da CTTU realizam estudos que levam em consideração as solicitações da população, o volume de veículos e de pedestres e da proximidade de polos de interesse público.