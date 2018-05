CTTU implanta novos binários na zona sul do Recife

Com a mudança, as ruas Francisco da Cunha, Professor Júlio Ferreira Melo, José Trajano e Jack Ayres, em Boa Viagem, passam a compor dois binários a partir desta quinta-feira (3)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) vai implantar, nesta quinta-feira (3), mais dois binários na zona sul do Recife. Desta vez, a ação irá contemplar vias locais do bairro de Boa Viagem. O projeto consiste na implantação de sentido único de circulação em toda a extensão nas ruas Francisco da Cunha, Professor Júlio Ferreira Melo e José Trajano. Além das mudanças no tráfego, também haverá disciplinamento dos estacionamentos existentes nas vias.



Com a intervenção, a rua Prof. Júlio Ferreira de Melo, terá sentido único no trecho compreendido entre a avenida Antônio Falcão até a rua Bruno Veloso, compondo um binário com a rua Francisco da Cunha que, desde a rua José Miranda, passa a ser mão única em direção a rua Bruno Veloso. Já o outro binário consiste entre a rua Jack Ayres e a rua José Trajano, que passa a ser sentido único em direção à rua Professor João Medeiros.



De acordo com o gerente geral de Engenharia de Tráfego da CTTU, Gustavo Sales, a mudança tem o objetivo de melhorar a circulação nas vias locais do bairro de Boa Viagem. "A medida terá um grande impacto na circulação dos moradores das vias mais internas da localidade. Antes, essas vias eram mão dupla e ainda contavam com estacionamento em ambos os lados. Após a intervenção viária e o disciplinamento do estacionamento, será possível perceber os benefícios na circulação", afirma Gustavo.



Para regulamentar a ação, a CTTU vai implantar toda a sinalização horizontal e cerca de 40 placas de sinalização. Além disso, durante a primeira semana da ação, a Autarquia vai destacar uma equipe de agentes de trânsito para auxiliar os condutores e evitar o cometimento de infrações no local.