CTTU implanta nova circulação na Zona Norte do Recife

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) do Recife vai fazer novas alterações de circulação visando melhorar a mobilidade na avenida Norte. Dessa vez, as mudanças serão realizadas no largo comercial da Encruzilhada e consistem na implantação de sentido único de circulação em trecho da avenida João de Barros e nas ruas Alfredo de Castro e José de Sá Carneiro. Medidas, divulgadas nesta terça-feira (10), entram em vigor no sábado (14).





Para regulamentar a intervenção, a CTTU vai realizar a manutenção de toda a sinalização horizontal, incluindo 26 faixas de pedestres e 73 placas de sinalização vertical. Equipes de agentes e orientadores de trânsito serão destacados para os principais pontos de mudanças com o intuito de orientar condutores e pedestres que circulam na área. Além disso, materiais informativos também serão distribuídos para pedestres e condutores a partir da quinta (12).



Segundo a presidente da CTTU, Taciana Ferreira, essa é a quinta intervenção a ser implantada com o intuito de melhorar o tráfego nos cruzamentos da avenida Norte e em via adjacentes. "A via em sendo beneficiada com novos planos de circulação desde fevereiro de 2017, como a eliminação dos giros à esquerda nos cruzamentos com a avenida Professor José dos Anjos, e as mudanças de circulação nos cruzamento com a Avenida Cruz Cabugá e em vias próximas à Praça Castro Alves", afirma.

Com a nova circulação, a avenida João de Barros, no trecho entre a rua Castro Alves e a rua Conselheiro Portela, passa a ser mão única em direção ao bairro do Espinheiro. Dessa forma, os condutores oriundos da estrada de Belém e da avenida Beberibe poderão acessar a avenida Norte também no sentido Centro. Equipes da prefeitura vão realizar um trabalho de divulgação a partir da quinta-feira (12), distribuindo material informativo nos principais pontos de interesse da mudança.Algumas linhas de ônibus que trafegam pela área sofrerão alterações devido à intervenção. As linhas oriundas da estrada de Belém, no sentido Centro, passam a contar com um novo ponto, que será instalado no canteiro central do largo da Encruzilhada. Os ônibus oriundos da avenida Beberibe continuarão atendendo normalmente ao ponto já existente em frente ao Mercado da Encruzilhada. Já o ponto atualmente localizado na avenida João de Barros, na altura do Colégio Saber Viver, será transferido para a rua Alfredo de Castro.