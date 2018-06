Cruzeiro Velho receberá coleta seletiva a partir de segunda

Uma cooperativa irá recolher os materiais recicláveis toda segunda e quinta pela região

O serviço da coleta seletiva chegará na região administrativa do Cruzeiro Velho a partir da próxima segunda-feira (11). A Associação Vencendo os Obstáculos, cooperativa de catadores contratada pelo Serviço de Limpeza Urbano (SLU), será a responsável pelo trabalho, que será feito às segundas e quintas-feiras.



A entidade vai coletar o material, fazer a triagem e enviá-lo para reutilização. "O contrato prevê que a cooperativa pegue o material reciclável do lado de fora das casas, façam a triagem e enviem para a indústria", explica a assessora de mobilização do SLU Adriana Silva Alves.



O SLU recomenda que os moradores devem separar o lixo reciclável do orgânico. São considerados orgânicos itens como restos de comida, lixo de banheiro e filtro de café, além de pequenas quantidades de podas e galhos.



O órgão alerta que a população também esteja atenta, no dia a dia, para a separação de outros tipos de resíduos recicláveis, como papel, papelão, plástico e isopor.



Brasília capital do lixo

Nesta semana, um levantamento do Instituto Lixo Zero Brasil apontou que Brasília é a cidade que mais produz resíduos no Brasil. Diariamente, são produzidos 4,5 toneladas, numa média de 1,5 kg para cada morador da Capital. Em São Paulo - maior e mais populosa cidade do país - a média é de 1,3 kg por pessoa.



Além de ser uma das maiores produtoras de lixo, a capital federal ainda é uma das que menos o recicla. Pelo levantamento, 35% do material que é descartado no DF poderia ser reaproveitado, mas apenas 3,5% do total chega às empresas de reciclagem.