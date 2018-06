Cruzamento do bairro Campestre é interditado para obras do Semasa

"Durante a interdição da rua Vitória Régia, o motorista deverá utilizar as ruas João Ribeiro e Marina para acessar o trecho que estará interditado e que terá apenas acesso ao tráfego de uso local", informou o DET.



Após a finalização das intervenções neste trecho, o bloqueio acontecerá na rua Conselheiro Justino, que ficará fechada no cruzamento com a avenida Dom Pedro II. "O motorista que desejar acessar a avenida, deverá utilizar a rua Vitória Régia e depois a rua Marina para chegar na avenida Dom Pedro II (sentido centro) ou a rua Maria Ortiz para acessar a avenida Dom Pedro II, no sentido bairro", disse o órgão.

O cruzamento entre as ruas Vitória Régia e Conselheiro Justino, no bairro Campestre, em Santo André, ficará interditado desta segunda-feira (25) até a segunda quinzena de julho para obras no sistema de drenagem.De acordo com o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), será feito um remanejamento de galerias de águas pluviais, que é responsável por levar a água da chuva para córregos e rios da cidade. A medida tem como objetivo interligar uma rede entre as duas vias para tentar minimizar a ocorrência de possíveis pontos de alagamentos.O DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) fará a interdição em duas etapas. Primeiro na rua Vitória Régia e posteriormente na Conselheiro Justino.