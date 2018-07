Crivella vai prorrogar Centro Presente

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que vai prorrogar o Programa Centro Presente por mais três meses. O programa que garante o reforço na segurança do Centro da cidade é uma parceria da Prefeitura, do governo do estado e da iniciativa privada.

Até setembro, a Prefeitura vai estudar novas formas de manter o programa. Os recursos do município vão ser utilizados no pagamento do salário dos policiais e de despesas administrativas e operacionais. O reforço é feito diariamente por 544 policiais militares e agentes civis (reservistas) em dois turnos.

O Centro Presente visa impedir roubos e furtos, o consumo e comércio de drogas, além de promover o ordenamento urbano nas áreas patrulhadas. O programa também realiza ações sociais com o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.