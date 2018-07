Crivella sofre bloqueio de bens em ação de improbidade

Crivella e outros oito investigados, além de uma empresa, sofreram bloqueio de R$ 3.156.277,60. A decisão é do juiz federal Renato C Borelli, da 20º Vara Federal, do Distrito Federal. Eles são citados em uma ação de improbidade administrativa.

Crivella é suspeito de fraudes na época que exercia o cargo de ministro da Pesca e Aquicultura, entre 2012 e 2014, no governo Dilma. Pasta esta que já não existe mais.

Segundo o juiz, há "fortes indícios de irregularidades cometidas no âmbito do contrato" firmado entre o Ministério e uma empresa de serviços de engenharia. O contrato era de prestação de serviços de "instalação/substituição de vidros, portas de vidro temperado, espelhados e acessórios, colocação de película reflexiva e placas acrílicas para sinalização interna, como o fornecimento de materiais afetos à sede do extinto Ministério".