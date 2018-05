Crivella, sobre Mac Dowell: 'um extraordinário carioca que soube cumprir com grandeza sua missão'

infarto miocárdio.

Veja a nota na íntegra:

O prefeito Marcelo Crivella divulgou nesta segunda (21) uma nota de pesar pela morte de seu vice-prefeito, o engenheiro Fernando Mac Dowell, que morreu na noite de domingo (20), no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, em decorrência de complicações apósO político ressaltou a importância de Mac Dowell para o setor de transportes do Rio de Janeiro, tendo inclusive reconhecimento no exterior, em países como Uruguai, Bolívia, Paraguai e Peru. Referiu-se ao vice-prefeito como "o amigo, o servidor do povo, o carioca genuíno, honesto, humilde e modesto, cuja alma fraterna conquistou admiradores", além de "um dos especialistas em transportes mais respeitados do país". Disse ainda que Mac Dowell "foi um extraordinário carioca que soube cumprir com grandeza a sua missão".