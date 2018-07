Crivella sanciona taxação de 11% de inativos

O prefeito Marcelo Crivella sancionou a lei, de autoria do Poder Executivo, que determina taxação de 11% para servidores municipais inativos que recebam acima do teto da previdência. Logo, aqueles que recebem mais de R$ 5.645, vão ser taxados em 11% sobre o valor excedente. A lei foi publicada no "Diário Oficial do Município" nesta quarta-feira (25).

Segundo o texto, a cobrança passa a valer 90 dias após a publicação. A mudança, então, só deve constar na folha de pagamento de novembro. O dinheiro vai servir para amenizar o rombo milionário da Previdência.

"A contribuição mensal obrigatória será de vinte e dois por cento para o Poder Executivo do Município, suas autarquias e fundações e de onze por cento para os servidores ativos, inativos e pensionistas, tendo como base de cálculo: (...) II - no caso de servidor inativo e de beneficiário de pensão por morte ou de pensão especial de servidor municipal, o montante do benefício que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal", diz a publicação.