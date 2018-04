Crivella regulamenta transporte por apps e destina dinheiro ao Taxi.Rio

"Depois de um amplo debate com a sociedade, com a categoria, com os procuradores e também com os técnicos da Prefeitura, a cidade está regulamentando o uso de aplicativos para transporte de passageiros. São milhares de cariocas que estão sustentando suas famílias com essa atividade. Desejo a todos muito sucesso", disse o prefeito, argumentando que a geração de empregos foi um dos motivos para a decisão de regulamentar os aplicativos.



Segundo a Prefeitura, atualmente, há no Estado do Rio cerca de 100 mil motoristas que fazem transporte individual de passageiros, a maioria atuando na Região Metropolitana. O texto do decreto segue a lei 13.640, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer, no dia 26 de março.

As empresas ainda ficam obrigadas a apresentar ao município um cadastro dos veículos e motoristas que fazem o serviço, como medida de segurança, além de solicitar a condutores o comprovante de que possuem bons antecedentes criminais. Será necessário ainda que os motoristas passem por um curso específico, ministrado por alguma instituição credenciada pela Secretaria Municipal de Transportes. As empresas terão 180 dias para se adaptarem.

O prefeito Marcelo Crivella publico no "Diário Oficial", nesta quinta (12), o decreto que regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros por aplicativos, fornecidos por empresas como Uber, Cabify e 99. Conforme a nova determinação, um percentual do valor total das viagens cobradas pelos serviços deverão ser repassadas ao município, que destinará parte do valor arrecadado na melhoria do aplicativo Taxi.Rio. Esse percentual ainda será fixado, por meio de uma resolução a ser publicada em até 30 dias. A arrecadação com a medida está prevista em cerca de R$ 20 milhões por ano.