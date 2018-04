Crivella promete zerar fila de cirurgias de catarata em 5 meses

Serviço será oferecido por clínicas da rede privada conveniadas ao SUS, após liberação de R$ 15 milhões por parte da prefeitura

O prefeito Marcelo Crivella prometeu, nesta segunda (2), zerar a fila de espera para cirurgias de cataratas na cidade do Rio em um prazo de cinco meses. A declaração foi feita durante uma cerimônia de lançamento de um mutirão do serviço, oferecido por clínicas da rede privada conveniadas ao SUS (Sistema Único de Saúde), a um custo de R$ 15 milhões à prefeitura.



A fila de espera a ser zerada inclui pacientes cadastrados no máximo até o dia 18 de março deste ano. Em paralelo, os hospitais da rede pública de saúde do município continuam a oferecer o procedimento, em sua rotina diária de cirurgias. A ideia é fazer 2.034 cirurgias a mais, totalizando 3.104 procedimentos por mês, a partir do dia 14 deste mês. Atualmente, o tempo de espera está em 300 dias para a primeira consulta.



"Nosso objetivo não é só acabar com a fila atual, dos que estão aguardando já há algum tempo. Tão importante quanto isso é a gente manter o atendimento em nível satisfatório. Para que amanhã não se precise mais de mutirão", garantiu o prefeito.