Crivella promete obra do rio Joana 'antes do próximo verão'

Desvio com túnel de drenagem deveria ter ficado pronto para a Olimpíada, mas, desde então parado, só teve trabalhos retomados em março

Em visita às obras do rio Joana, na tarde desta terça (10), o prefeito Marcelo Crivella prometeu que o túnel de drenagem, etapa fundamental das construções contra as enchentes na Grande Tijuca e que deveria ter ficado pronto para os Jogos Olímpicos de 2016, será entregue ainda este ano, "antes do verão". A obra, uma garantia não cumprida do governo anterior, de Eduardo Paes, estava parada pela administração de Crivella desde então e teve os trabalhos retomados em março deste ano, após uma série de temporais causarem estragos na região, em fevereiro.