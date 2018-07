Crivella nomeia nova secretária municipal de Saúde

O prefeito Marcelo Crivella exonerou Marco Antonio de Mattos do cargo de Secretário municipal de Saúde. Ana Beatriz Busch Araújo assumiu o lugar do agora ex-secretário. A troca foi publicada no "Diário Oficial do Município" nesta terça-feira (24).

Marco Antonio de Mattos é cardiologista. Ele foi diretor clínico, de 2007 a 2009, e diretor geral do Instituto Nacional de Cardiologia, de 2009 a 2011. Ele também é servidor municipal há 25 anos. Mattos assumiu o cargo de secretário municipal de Saúde no lugar de seu irmão, o vereador eleito Dr. Carlos Eduardo.

Ana Beatriz Busch Araújo ocupava o cargo de subsecretária geral executiva. Ela é médica anestesiologista. Ana Beatriz já foi diretora do Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto e do Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth. A médica é servidora municipal há 20 anos.