Crivella fecha acordo com Rio Ônibus e fixa passagem em R$ 3,95

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou, na manhã desta sexta (1º), um acordo com o Rio Ônibus, o sindicato das empresas de ônibus do município, em que fixa a passagem de ônibus em R$ 3,95 – R$ 0,35 a mais do que os atuais R$ 3,60. O novo valor, no entanto, só começa a valer dez dias depois do sindicato retirar na Justiça as ações que abriu contra o município, estimadas em R$ 180 milhões. Ainda não há data exata do aumento.



"O que todos precisam entender é que nós estamos há um ano e meio sem reajuste. E ainda assim, nós temos uma das passagens mais baratas da região. Pelos nossos estudos, a fórmula paramétrica apontava para tarifa de R$ 4,05 e nós conseguimos negociar para R$ 3,95", disse Crivella, durante evento no Palácio da Cidade, após assinar o decreto com o acordo.



Uma das contrapartidas é a climatização de toda a frota até 31 de setembro de 2020, em um cronograma que prevê um mínimo de 150 veículos com ar-condicionado em até 90 dias, contados da homologação judicial do acordo, além de 60% da frota climatizada até 31 de dezembro. O aumento ainda precisa ser gradual, de dez pontos percentuais por semestre.



Os novos veículos ainda precisam ser equipados com entradas USB e wi-fi. Foi estabelecida também a criação de um aplicativo especial que vai mostrar o itinerário e os horários dos ônibus disponíveis pela cidade, que será chamado de Ônibus.Rio, ainda sem previsão.



Segundo o acordo, o Rio Ônibus se compromete também a fornecer informações como lucro, faturamento e custos das empresas, com balancetes trimestrais de suas operações contábeis e financeiras, com o objetivo de tornar o sistema mais transparente.



O sindicato ainda vai doar R$ 7 milhões à Prefeitura do Rio, que serão destinados à compra de matéria prima asfáltica para recapeamento das principais ruas do Rio, além de arcar também com os custos do recapeamento das pistas do BRT, em valor ainda a ser definido.



O acordo ainda prevê que os consórcios passem a ter a obrigação de, em até 24 horas, assumir o controle de pelo menos metade das linhas operadas por uma empresa que venha a descumprir o contrato de concessão.