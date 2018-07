Justiça determina restrições às ações de Crivella

A Justiça do Rio decidiu que o prefeito Marcelo Crivella está proibido de usar a máquina pública em benefício próprio ou de grupos religiosos. A decisão é do juiz Rafael Cavalcanti Cruz, da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital. Caso as medidas sejam descumpridas, o prefeito pode ser afastado até o julgamento do mérito da causa. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público na semana passada.



Agora, servidores municipais estão proibidos de privilegiarem determinadas categorias ao acesso a serviços públicos, o prefeito precisa deixe de atuar em favor da Igreja Universal, o governo está proibido de realizar censo religioso e de conceder subsídios e financiamentos às igrejas fora das hipóteses previstas em lei. Além disso, Crivella está proibido de usar espaços públicos para a realização de proselitismo religioso e de conceder privilégios para a utilização destes locais por pessoas ligadas à Igreja Universal.



Para o juiz, a reunião de líderes evangélicos no Palácio da Cidade, assim como outros eventos, visaram oferecer vantagens indevidas aos participantes, desrespeitando a administração e o interesse público ao beneficiar determinadas pessoas.