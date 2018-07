Crivella entrega mais de 520 habitações populares

O prefeito Marcelo Crivella entregou mais de 520 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no Anil, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade.

Todos os moradores são da faixa 1 do programa, que atende famílias com renda mensal de R$ 1,8 mil. No total, já foram entregues 1.320 imóveis em seis condomínios desde janeiro. A estimativa para este ano é disponibilizar mais cinco mil moradias, em vários bairros. No ano passado, o prefeito entregou 2.320 unidades habitacionais, em Jacarepaguá e Santa Cruz.



"Mais uma etapa cumprida, estamos entregando mais de 500 apartamentos aqui, num condomínio muito bem estruturado. Este ano serão cinco mil moradias. Só na Mangueira, no terreno do antigo prédio do IBGE, que demolimos, (serão) 1.200", disse Crivella.

Os apartamentos, de 44 metros quadrados, contam com dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Os moradores se inscreveram no programa e foram sorteados. O Minha Casa Minha Vida é uma parceria da prefeitura com o governo federal.A prefeitura cede o terreno e as unidades são financiadas pela Caixa para famílias cadastradas pela Subsecretaria Municipal de Habitação.