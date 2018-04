Crivella decreta luto de três dias pela morte de Dona Ivone Lara

aos 97 anos,

Ela estava internada no CTI (Centro de Tratamento e Terapia Intensiva) da CER (Coordenação de Emergência Regional), no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e tentava se recuperar de uma anemia. O corpo é velado na manhã desta terça (17), na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, agremiação que, em 2012, homenageou Dona Ivone Lara em seu enredo de Carnaval, na Marquês de Sapucaí.



"A tristeza rola nos olhos do nosso povo, mas também me vem a lembrança de uma guerreira, com talento infinito e vida plena", avaliou o prefeito do Rio.



Dona Ivone Lara é autora de diversas composições de sucesso, a mais conhecida sendo "Sonho Meu", que foi gravada por Maria Bethânia. Diversos outros nomes da MPB e do samba gravaram canções de Dona Ivone, como Clara Nunes, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Leci Brandão, Paulinho da Viola e Alcione.



A secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, também comentou a morte da sambista, que considerou um marco de luta feminina e negra. " Dona Ivone talvez seja a maior expressão feminina de resistência dos séculos 20 e 21 após Chiquinha Gonzaga. Em uma época na qual a participação da mulher nas sociedades const ituídas aqui e no mundo fora pontuada por restrições, ela surgiu como um alento diante do machismo acachapante e da hostilização ao "dito" sexo frágil", afirmou a secretária, em nota.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou luto de três dias na cidade, após a morte de Dona Ivone Lara,na noite desta segunda (16). A cantora e compositora era um ícone da cultura carioca do samba e referência de expressão feminina negra."Morre o sorriso negro que tanta felicidade trouxe a gerações de brasileiros. Dona Ivone Lara cantou e tornou possíveis sonhos, engrandeceu lutas, transpôs preconceitos. Em seus versos cresceu o samba, fortaleceram-se as mulheres, apequenou-se o racismo", escreveu o prefeito, em nota divulgada à imprensa.Crivella seguiu dizendo: "Eu, que morei na África durante anos, convivi com um povo que cresce nas adversidades, repleto de esperança e força de imaginação, assim como nossa dama do samba que hoje se foi. Negro é raiz da liberdade, é inspiração e, hoje mais do que nunca, é luto. [...] Peço a Deus que conforte a sua família, amigos e a todos os seus admiradores".