Crivella decreta fim do estado de emergência no Rio

Prefeito afirma que Rio volta à normalidade após fim de bloqueios nas estradas fluminenses e Estado decreta fim de escoltas

Nesta quarta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal anunciou que não há mais registro de bloqueios por parte de caminhoneiros nas estradas do estado do Rio de Janeiro. Com o fim dos bloqueios, o prefeito da capital fluminense Marcelo Crivella afirmou que a cidade sai do 'estado de emergência' e volta ao estado de normalidade.



"Estamos saindo do estado de emergência. Eu quero agradecer aos funcionários da Prefeitura do Rio que foram um exemplo de resiliência. Nossa companhia de limpeza urbana não parou em nenhum momento. Os hospitais funcionaram sem faltar insumos, sem faltar oxigênio e as ambulâncias rodaram normalmente. A nossa Guarda Municipal estiveram normalmente na rua. Estamos saindo do regime de emergência hoje", anunciou Crivella nesta quarta, no COR (Centro de Operações Rio).



Devido à urgência de abastecimento na cidade e ao risco de perecimento dos alimentos transportados, a Prefeitura reitrou as restrições a veículos de carga na cidade até o dia 17 de junho. Assim, os caminhões podem entrar e circular na cidade a qualquer horário e em qualquer dia da semana.



Com o fim dos bloqueios, o Estado anunciou o fim das escoltas de caminhões. Durante os nove dias de greve, a Central de Escolta da Secretaria de Estado de Segurança realizou 465 escoltas a veículos trazendo combustíveis, produtos químicos para a Cedae, medicamentos, vacinas, cilindros de gás de oxigênio, nitrogênio líquido, entre outros. A central contou com participação da Polícia Militar, da Força Nacional, das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal do Rio de Janeiro.