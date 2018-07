Crivella assina contratos de R$ 34 mi para reformar escolas

Esta é a primeira etapa de um programa, de R$ 200 milhões, que vai beneficiar até 220 escolas

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou ontem (18), com a secretária de Educação, Talma Suane, 60 contratos, que fazem parte do programa de recuperação e reforma das escolas municipais. A partir dos documentos, 72 escolas vão receber investimento de R$ 34 milhões nessa primeira fase da execução do projeto.

A reforma prevê obras em telhados, paredes, fachadas e partes internas dos imóveis, além de instalação e conserto de aparelhos de ar condicionado, troca de mobiliário (mesas, cadeiras e quadros) e acesso à rede Wi-Fi. O investimento total é de R$ 200 milhões e vai beneficiar até 220 escolas.

Além do dinheiro investido nos contratos já assinados, outros R$ 47 milhões foram empenhados para melhorias em mais 56 unidades, resultando em 128 escolas beneficiadas com obras. A troca de mobiliário será feita em todas as unidades da rede. Já a climatização e instalação de banda larga de internet Wi-Fi, em 220 escolas. Dentro da verba também vai ser possível entregar 11 novas unidades da Escola do Amanhã.

Como as unidades escolares estão de recesso, as obras nas primeiras 72 escolas contempladas vão começar imediatamente para causar menos transtorno com o movimento de operários e equipamentos. No entanto, o prefeito pediu paciência aos professores e diretores e disse que reformas sempre causam certo incômodo, como barulho e poeira.