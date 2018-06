Crivella aprova pagamento de multas para vândalos do BRT

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sancionou projeto de lei municipal que determina pagamento de multa de R$ 5 mil para quem depredar estações ou veículos do BRT. Além da taxa, o infrator terá de pagar o conserto do que foi danificado em até 10 dias úteis a partir da data de sua notificação.

Reincidentes no vandalismo pagarão 50% a mais: R$ 7,5 mil. Caso não pague, o infrator será inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e na Dívida Ativa do município.

Conforme a administração do BRT, os prejuízos mensais às estações e veículos são da ordem de R$ 6,4 milhões. Atualmente, R$ 1,4 milhão é gasto com reparos por mês. Diariamente, saem 100 ordens de serviço para reparar portas, vidros, catracas e outros equipamentos quebrados ou roubados.