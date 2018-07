Crivella anuncia retomada das obras do BRT Transbrasil

Corredor de ônibus articulado vai ligar o bairro de Deodoro à Central do Brasil

Nesta terça-feira (31), o prefeito Marcelo Crivella anunciou a retomada das obras do BRT Transbrasil. Quando concluído, o corredor de 39 km de extensão vai ligar o bairro de Deodoro, na zona oeste, ao Terminal Américo Fontenelle, localizado atrás da Central do Brasil, no Centro. O anúncio ocorreu na Avenida Brasil, em Bonsucesso, na zona norte da cidade.



Apesar de o desenho original, licitado em 2014, prever um trajeto um pouco menor, até o Caju, Crivella conseguiu aprovar, junto ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, a alteração para estender a via expressa até o Centro, sem impactar no orçamento original, licitado em R$ 1,4 bilhão. Com 80% do projeto prontos, a obra deve ser concluída em um ano e gerar cerca de duas mil vagas de emprego.



A expectativa é de que entre dez e quinze dias os operários comecem a trabalhar. Além disso, três terminais rodoviários de ligação vão ser construídos: o de Deodoro, que se conecta à Transoeste e à Transolímpica; o do Trevo das Margaridas, para absorver quem vem da Baixada Fluminense pela Rodovia Presidente Dutra; e o do Trevo das Missões, que receberá o fluxo da Baixada pela Avenida Washington Luiz.



Em setembro, a Prefeitura deve lançar o edital para as obras dos terminais. O terminal em Deodoro custará aproximadamente R$ 100 milhões, e os outros dois, R$ 50 milhões cada um. O tempo estimado para a conclusão das três estações é de 18 meses, e os recursos são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Não haverá novas interdições na Avenida Brasil por conta da retomada das obras do BRT Transbrasil. Desde o dia 17 de dezembro de 2017, as quatro faixas da pista central, sentido Centro, estão interditadas entre as passarelas 9 e 19 (entre Cordovil e Ramos). O mesmo trecho no sentido zona oeste trabalha em mão dupla, com duas faixas para cada sentido. As pistas laterais continuam liberadas.