Crivella anuncia cinco novos secretários

bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, tomou posse em uma solenidade no Palácio da Cidade, em Botafogo, momento que Crivella aproveitou para divulgaros novos titulares de outras quatro secretarias.



novo secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O político, que também étomou posse em uma solenidade no Palácio da Cidade, em Botafogo, momento que Crivella aproveitou para divulgaros novos titulares de outras quatro secretarias.

Rubens Teixeira – que sai para concorrer às próximas eleições – , ficará a cargo do coronel do Exército Diógenes Dantas Filho, que já era subsecretário da pasta. Ele é conhecido por ter participado da segurança do papa João Paulo 2º, quando estava em visita ao Brasil, em 1991.





A Secretaria da Fazenda terá como novo secretário César Barbiero, ex-diretor da Casa da Moeda e que já exerceu o cargo de Secretário municipal de Fazenda em Niterói. Ele entra no lugar de Maria Eduarda Gouvêa Berto, que, segundo ela mesma, sai por questões pessoais. Barbiero assume momento complicado para as finanças do município.



Outras mudanças foram feitas ainda nas pastas de Desenvolvimento, Emprego e Inovação e de Conservação e Meio Ambiente, que terão como titulares das secretarias o vereador Renato Moura e Roberto Nascimento, respectivamente.



Indio da Costa e Pedro Fernandes, que ocupavam as secretarias municipais de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação e de Desenvolvimento Social, respectivamente, também já deixaram o governo de Crivella, ambos em busca de votos nas próximas eleições, sejam como governador ou deputado. As vagas foram ocupadas pela ex- subsecretária Verena Andreatta e pelo pastor evangélico João Mendes de Jesus.





O prefeito Marcelo Crivella anunciou a substituição de cinco de seus secretários municipais, na manhã desta segunda (9). A primeira delas, já concretizada, foi a do vereador João Mendes de Jesus, que assume comoA Secretaria de Transportes do município, por exemplo, que já foi do vice-prefeito Fernando Mac Dowell e estava sob a administração de"Tenho certeza de que cada taxista, cada motorista de ônibus, cada dono de empresa, cada motoboy, cada pessoa envolvida nesse complexo sistema viário do Rio de Janeiro vai ter no senhor um homem justo que vai se reunir com os melhores técnicos e com eles tomar as decisões justas para nos redimir de um passado nebuloso", disse Crivella.