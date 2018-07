Cristo será iluminado de vermelho em homenagem aos Bombeiros

O Cristo Redentor vai ser iluminado de vermelho nesta segunda-feira (2), em comemoração aos 162 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Hoje também é celebrado o Dia Nacional do Bombeiro.

O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, vai realizar uma cerimônia religiosa no Corcovado. A cerimônia está prevista para começar às 18h e vai contar com a participação de autoridades militares e membros da instituição.

"Estamos sendo abençoados de braços abertos para darmos prosseguimento às nossas missões do dia a dia. Sinto orgulho em dizer que somos o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, uma instituição que, ao longo dos anos, concilia tradição e modernidade em repleta harmonia, sempre com o foco no atendimento de excelência ao cidadão", disse o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Roberto Robadey.



A história do Corpo de Bombeiros, no Brasil, começou no dia 2 de julho de 1856. Na época, o então imperador Dom Pedro II instituiu o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, no Rio de Janeiro.