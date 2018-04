Criminosos se passam por PMs para tentar assaltar depósito

Fardados como agentes do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) e armados com fuzis, criminosos se passaram por policiais militares, na madrugada de domingo (15), para tentar assaltar um depósito de mercadores das Lojas Americanas em Seropédica, na Baixada Fluminense. Eles tinham inclusive um veículo alterado para parecer uma viatura da Polícia Militar. Os funcionários da empresa desconfiaram da ação e chamaram o 24º BPM (Queimados). Os bandidos atiraram no portão duas vezes e fugiram. Nada foi roubado.