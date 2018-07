Criminosos explodem bancos e fazem reféns em Pernambuco

Crimes ocorreram em Santa Cruz do Capibaribe e São Bento do Una, no Agreste. Em uma das ações um bandido foi morto e dois feridos

A madrugada desta terça-feira (31) foi de terror para moradores de duas cidades do agreste de Pernambuco. Criminosos explodiram três agências bancárias na região. Os crimes ocorreram nos municípios de Santa Cruz do Capibaribe e São Bento do Una. As ações, no entanto, não estariam relacionadas.



De acordo com a Polícia Militar (PM), em Santa Cruz do Capibaribe os criminosos chegaram ao local em um carro e uma caminhonete. Eles explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal, que está localizada no Centro da cidade. Quando os policiais chegaram no local os bandidos já tinham fugido. Não se sabe quantas pessoas participaram desta ação e nem a quantia roubada por eles.



Em São Bento do Uma, ao menos 20 assaltantes explodiram duas agências bancárias e fizeram uma família refém em uma das casas vizinha às agências. O grupo acionou explosivos nos bancos do Brasil e Bradesco, que ficam na praça Cônego João Rodrigues de Melo, provocando estragos no centro da cidade e causando medo na população. As agências ficaram parcialmente destruídas. Moradores contaram que ouviram tiros e o barulho das explosões por mais de uma hora.



Para impedir a ação da PM, os criminosos colocaram um veículo em chamas na entrada de uma Companhia do 15º BPM. Na hora da investida, o efetivo do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) realizava rondas nas proximidades. Ao chegar ao local, o efetivo foi recebido a tiros, e ao revidar atingiram três suspeitos. Um foi socorrido, mas morreu, com ele foi apreendido uma espingarda calibre 12, um carro que seria usado para fulga e dentro deste veículo havia um fuzil calibre 7.62.



Sobre os dois ficaram feridos, um conseguiu fugir e o outro entrou em uma residência e fez uma família de refém. Os policiais realizaram um gerenciamento de crise que resultou na liberação da família e o suspeito ferido se entregou. Ele foi socorrido para o hospital local e, posteriormente, transferido para o Hospital Regional de Caruaru, onde segue custodiado. Com ele foi apreendido uma espingarda calibre 12, uma faca e uma marreta.



Equipes do Bepi e do 15° BPM permanecem na área na tentativa de localizar os outros suspeitos que adentraram na vegetação, estando um deles ferido. O efetivo apresentou todo o material apreendido: sendo duas espingardas calibre 12 e um fuzil, além do dinheiro apreendido no banco e um carro deixado pelos suspeitos, na delegacia de Belo Jardim, onde está sendo realizado o flagrante. A família que foi libertada também dará seu depoimento ao delegado responsável por essa ocorrência.



Um vigilante foi vítima de bala perdida. Atingido de raspão na cabeça, ele passa bem. Para tentar fugir e dificultar a perseguição da polícia, os assaltantes espalharam grampos ao longo da PE-180 após a investida. Os casos serão investigados pelas polícias Civil e Federal. Até o fim da manhã desta terça-feira (31), nenhum outro suspeito das duas investidas foi preso.



Estatísticas

De acordo com o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, com as novas ocorrências, de janeiro a julho deste ano, ocorreram 123 investidas bancárias no Estado. No mesmo período do ano passado, foram contabilizadas 119 ocorrências.



Já de acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), as investidas contra agências bancárias, carros-fortes e caixas eletrônicos estão menos frequentes em Pernambuco. No primeiro semestre de 2018, houve uma redução de 33% nestes crimes, passando de 52 casos consumados nos seis meses iniciais de 2017 para 35 na primeira metade deste ano.