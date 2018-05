Criminoso morre em confronto com a polícia em São Gonçalo

Ação do #7BPM no #JardimCatarina - #SG resultou em 3 criminosos baleados, sendo que um deles veio a óbito no local, com os mesmos foi apreendido 1 fuzil colt 5.56, 1 pistola, 1 réplica de fuzil, 1 rádio transmissor e grande quantidade de material entorpecente.

#PMERJ ‍?? pic.twitter.com/uiQQHHnJd3 — PMERJ (@PMERJ) May 6, 2018

Policiais militares realizaram ação do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram ação no Jardim Catarina, que resultou na morte de um criminoso, identificado como Pitbull, queria seria segurança de um traficante da região. Outros dois criminosos foram feridos e encaminhados ao hospital estadual Alberto Torres. Com eles, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, uma réplica de fuzil, um rádio comunicador e grande quantidade de drogas.