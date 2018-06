Crimes violentos têm queda de janeiro a junho

Entre os meses de janeiro e junho, o registro de crimes violentos apresentou uma queda de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (27) pelo Comitê Gestor do Viva Brasília – Nosso Pacto pela Vida.Os crimes violentos incluem, por exemplo, os casos de homicídio e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. De acordo com o comitê, houve ainda uma queda de 19% nos casos de crimes contra o patrimônio.Nos últimos 10 meses, os roubos em coletivo no Distrito Federal têm se mantido em queda no Distrito Federal. No acumulado do primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017, os números de assaltos a ônibus caíram 36% — de 755 para 483.