Crimes contra a vida têm queda de 13,5% em março

Comparação é feita com o mesmo período do ano passado

A Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal (SSP-DF) divulgou, nesta sexta-feira (6), números que apontam uma queda de 13,5% nos crimes contra a vida - homicídio, latrocínio ou lesões seguidas de morte - na capital em março de 2018. A comparação é feita com o mesmo período do ano passado. Os casos registrados caíram de 52 para 45.



De acordo com o órgão, o índice de homicídios é o menor contabilizado nos últimos 13 anos. Este mês, a SSP-DF contabilizou 40 crimes desse tipo. O número é 18,4% menor que o aferido no mesmo mês de 2017, quando 49 mortes foram registradas.



As mortes tratadas como violentas também apresentaram queda no acumulado do primeiro trimestre deste ano. Os números caíram de 151 para 132 - 12,6% de casos a menos. No mesmo acumulado, os homicídios tiveram nova queda: de 141 para 121 casos.



A Secretaria explicou, em coletiva realizada na tarde de hoje (6), que os dados representam os resultados do programa Viva Brasília – Nosso Pacto pela Vida, lançado em 2015, quando foram estabelecidas metas de redução das mortes para cada ano, até 2019.



No evento, o secretário de Segurança Pública e da Paz Social, Cristiano Sampaio, destacou que 555 vidas foram poupadas entre janeiro de 2015 e março deste ano. A análise se deu a partir da comparação da incidência de mortes violentas que havia no início de 2015 até agora. Caso o DF tivesse mantido o mesmo padrão, mais de quinhentas pessoas teriam morrido.

"Se tivéssemos uma taxa de crescimento estável, teriam deixado de ocorrer 555 mortes. Esse é o número de pessoas que a gente pode considerar como resultado, com um saldo bastante positivo da política do Viva Brasília", destacou o titular da pasta.