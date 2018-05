Crianças são as que menos se vacinaram contra a gripe no DF

De acordo com a secretaria de Saúde, apenas 37% das crianças de zero até cinco anos da capital receberam a imunização

Um dos principais alvos do grupo de risco do vírus H1N1, o público infantil foi o que menos procurou os postos de saúde para receber a vacina contra gripe neste ano. De acordo com a secretaria de Saúde, apenas 37% das crianças de zero até cinco anos da capital receberam a imunização até ontem.



Segundo o subsecretário de vigilância de saúde do DF, Márcio Quito, esse público tem sido o mais afetado. Ele fez um alerta para que os pais levem os filhos aos postos de saúde. "Temos observado os dados do comportamento da doença neste ano, e o que ficou constatado é que as crianças têm sido as mais afetadas pelo vírus da gripe. Entretanto a cobertura vacinal para esse grupo está abaixo da meta, então precisamos aumentar essa cobertura vacinal".



Para tentar aumentar a quantidade de pessoas imunizadas no Distrito Federal, o governo irá realizar neste sábado (12), o chamado Dia D, onde todos 104 postos da capital estarão abertos para oferecer a imunização. "Neste dia estaremos de portas abertas para vacinar somente contra a gripe. Então pedimos que as pessoas dos grupos de risco busquem as unidades de saúde e recebam a dose", comentou o secretário de Saúde, Humberto Fonseca. A meta para este sábado será aplicar 150 mil doses da vacina.



Os casos de gripe H1N1 têm crescido na capital. Na segunda-feira (7), eram 17 casos confirmados, porém no boletim de ontem, o número foi para 31. Até o momento, apenas um óbito foi apontado.