Criança denuncia pelo WhatsApp estupro cometido pelo pai

Moradora da cidade de Garanhuns, no Agreste, menina de 8 anos mandou áudios contando ao efetivo do 9° BPM que o pai havia lhe violado

Um homem foi preso em Bom Conselho, no município de Garanhuns, Agreste de Pernambuco, por ter estuprado a filha, de apenas 8 anos. Ele foi denunciado pela própria criança, que enviou mensagem via WhatsApp pedindo ajuda ao efetivo do 9° Batalhão de Polícia Militar (BPM). A viatura foi acionada após receber áudios da criança afirmando que o pai tentou estuprá-la.



Com a chegada do efetivo, a menina afirmou que o pai havia mandado a mãe dormir em outro quarto, pois queria ficar a sós com ela. Depois, começou a tocá-la nas partes íntimas e a esfregá-la em seu corpo. A menina relatou ainda que ao tentar pedir socorro à mãe, mas teve a boca tapada pelo homem, que ainda a ameaçou de uma surra.



A mãe da menina admitiu aos policiais que o marido estava com um comportamento diferente desde que a filha completou oito anos, se valendo de carícias estranhas com ela no colo. Diante dos fatos, todos foram levados para à delegacia de Polícia Civil, para que fossem adotadas as providências legais.



A prisão aconteceu na terça-feira (1º), mas o caso foi divulgado nesta quarta-feira (2) pela PM. O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a cadeia de Saloá, também no Agreste. Ele irá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (3). A vítima vai passar por exames sexológicos e terá acompanhamento psicológico.