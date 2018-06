Criação de postos de trabalho registra alta superior a 200%

Com a geração de quase 11 mil vagas com carteira assinada, a região de Campinas fechou os primeiros cinco meses do ano com alta de 229% de empregos em relação ao mesmo período de 2017.A ascenção da estatística foi ocasionada pelos setores da indústria de transformação, agropecuária e de serviço, conforme dados apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e De-sempregados (Caged) do Ministério do Trabalho (MTE).O setor campeão de geração de empregos foi o de serviço com mais de 7,5 mil vagas preenchidas. Transformação criou quase 3,5 mil, seguida por agropecuária com pouco mais de 1.100 oportunidades.Em direção oposta ao crescimento, o comércio fechou mais de 1,7 mil postos de trabalho. Construção civil e extração de minério também encerraram o período no negativo. Os dados foram coletados em 16 municípios da região.