Crescem os casos de H1N1 no Distrito Federal

De acordo com a secretária de Saúde já foram 17 casos confirmados; campanha de vacinação segue até 1º de junho

A secretaria de Saúde divulgou nesta segunda-feira (7) um boletim epidemiológico em que trouxe a confirmação de 17 casos de pessoas contaminadas pela gripe H1N1 no Distrito Federal. O número representa um crescimento de mais de 40% em relação ao último boletim, quando 7 pessoas tinham sido diagnosticadas com a doença.



Segundo este último relatório, o homem de 54 anos que faleceu no mês passado segue sendo a única vítima fatal do vírus na capital. Em 2017, o Distrito Federal não registrou nenhuma morte por doenças respiratórias. Em 2016, 10 pessoas morreram por conta do vírus Influenza (H1N1) e uma por metapneumovírus.



Para tentar barrar o vírus, foi lançada no dia 23 de fevereiro a campanha nacional de imunização contra a gripe. A secretaria de Saúde, no entanto, alega que até o dia 3 de maio, apenas 272 mil pessoas foram vacinadas no DF, essa quantidade se refere a menos de 40% do público alvo. As vacinas estarão disponíveis até o dia 1º de junho.



Entre os grupos que ainda não foram imunizados estão a maior parte da população carcerária, funcionários do Sistema Prisional e crianças com até 4 anos . A pasta espera que ao menos 706 mil pessoas se vacinem até o fim da campanha.



Público Alvo

- Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos;

- Grávidas em qualquer idade gestacional;

- Puérperas (até 45 dias pós-parto);

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico;

- Povos indígenas;

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas;

- Professores das redes pública e privada;

- Trabalhadores da área de saúde;



As crianças vacinadas pela primeira vez contra a influenza precisam retornar em 30 dias para uma dose de reforço.